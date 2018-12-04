Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Филипп Киркоров устроил шикарный праздник в честь семилетия дочери

Дата:
категория: ИСКУССТВО

По причине плотного графика работы Филипп Киркоров, известный певец, не смог провести день рождения своей дочки Аллы-Виктории вовремя, но затем устроил роскошную вечеринку в честь ее 7-летия.

Торжество было проведено в стиле популярной фэнтезийной вселенной «Гарри Поттер». На нее были приглашены многие знаменитости с детьми и все одноклассники девочки. К тому же на вечеринку пришли друзья самого Киркорова, которые от всей души поздравили ребенка. Вначале дети попробовали множество сладостей, размещенных на большом столе, а затем принялись танцевать, кружиться и играть вместе с персонажами книжек и фильмов.

Позднее в Сети начали появляться видео и фотографии, размещенные в Instagram гостями торжества. К примеру, сын исполнительницы Жасмин сделал селфи с дочерью Татьяны Навки, а Стас Михайлов опубликовал целый набор снимков со дня рождения.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Шнуров научил лидера группы Rammstein ругаться по-русски
  2. Опубликован новый трейлер фильма «Капитан Марвел»
  3. Дмитрий Киселев зачитал стихи Маяковского под бит в поддержку российских рэперов

Эти новости могут вас заинтересовать

Шорт-лист номинантов на престижную Букеровскую премию оглашен

К 50-летнему юбилею Патрисия Каас выпустила новый альбом

Названы места съемок нового сезона «Игры престолов»

Пермский Дед Мороз обыграл калининградского на шоу «Вечерний Ургант»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках