Филипп Киркоров устроил шикарный праздник в честь семилетия дочери

По причине плотного графика работы Филипп Киркоров, известный певец, не смог провести день рождения своей дочки Аллы-Виктории вовремя, но затем устроил роскошную вечеринку в честь ее 7-летия.

Торжество было проведено в стиле популярной фэнтезийной вселенной «Гарри Поттер». На нее были приглашены многие знаменитости с детьми и все одноклассники девочки. К тому же на вечеринку пришли друзья самого Киркорова, которые от всей души поздравили ребенка. Вначале дети попробовали множество сладостей, размещенных на большом столе, а затем принялись танцевать, кружиться и играть вместе с персонажами книжек и фильмов.

Позднее в Сети начали появляться видео и фотографии, размещенные в Instagram гостями торжества. К примеру, сын исполнительницы Жасмин сделал селфи с дочерью Татьяны Навки, а Стас Михайлов опубликовал целый набор снимков со дня рождения.