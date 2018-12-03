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Дмитрий Киселев зачитал стихи Маяковского под бит в поддержку российских рэперов

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категория: ИСКУССТВО

Дмитрий Киселев, популярный ведущий из России, решил поддержать российских рэп-певцов, зачитав под бит одно из стихотворений Владимира Маяковского в рамках «Вестей недели».

Телеведущий считает, что не нужно бояться альтернативной субкультуры, так как это вызывает лишь смех. Он добавил, что Маяковского можно считать прародителем современных рэп-исполнителей в российской культуре. Его таланту и рифмам могут позавидовать многие нынешние певцы.

Потом Киселев прочитал небольшую часть из произведения «Хорошо» и отметил, что многие рэперы являются патриотами своей страны. По его мнению, подобных исполнителей стоит хотя бы не «кошмарить» по ТВ.

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