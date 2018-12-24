Дэдпула добавили в трейлер новых «Мстителей»

На видеохостинге «Ютуб» появился видеоролик, пародирующий недавно опубликованный трейлер «Мстителей: Финал». В нем все основные персонажи были заменены Дэдпулом.

Видео разместил пользователь, скрывающийся под никнеймом Mightyraccoon. Он не просто сменил головы всем персонажам ролика, но и озвучил их на манер не в меру говорливого наемника, попытавшись воспроизвести голос Райана Рейнольдса (киноактер, исполнивший роль Дэдпула). К тому же шлем Тони Старка был вырезан, а вместо него вставлена маска Росомахи.

Дэдпул является персонажем комиксов, который, тоже относится к киновселенной Marvel, а потому теоретически может появиться в фильмах Disney, особенно после покупки ею 20th Century Fox.