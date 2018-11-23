«Защитный зонт» России над Сирией спутал планы Израиля

Амос Харель, сотрудник израильского издания Haaretz, уверен, что российский «защитный зонт», который был раскрыт над территорией Сирии, мешает Израилю проводить военные операции.

Согласно словам колумниста, израильские власти также беспокоятся об увеличившемся интересе России к военному конфликту в Ливане. При наиболее пессимистичном варианте для Израиля новая защитная система может появиться и над этой страной. В результате израильтянам будет еще труднее совершать военные миссии.

Напоминаем, что Россия решила развернуть в Сирии новые системы ПВО С-300, после того как в небе над этой страной был сбит самолет Ил-20 ВКС РФ, на борту которого находились пятнадцать человек. В оборонном ведомстве заявили тогда, что истребители ВВС Израиля прикрылись российским воздушным судном.

Ранее Минобороны опубликовало видео поставки ЗРК С-300 в Сирию.