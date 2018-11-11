Захарова написала песню для Зары ко Дню сотрудника органов внутренних дел

Мария Захарова, представитель российского МИД, отметила, что смогла придумать новую композицию, получившую название «За тебя, любимый!». Ее спела исполнительница Зара в ходе концерта, который был посвящен Дню сотрудника органов внутренних дел.

Работница Министерства иностранных дел опубликовала в соцсети «Фейсбук» сообщение о том, что недавно ей позвонила певца и заявила, что на грядущем выступлении обязательно исполнит ее новую песню. Музыкальное сопровождение для нее придумал композитор Макс Фадеев. Захарова добавила, что этот текст был специально подготовлен для Зары. Итоги их совместного творчества можно было услышать в одном из залов Кремля. Прямая трансляция этого шоу была показана телевизионным каналом «Россия 1».

Согласно словам Захаровой, когда Зара впервые попросила написать для нее композицию, то она решила отказать ей. Хоть общие знакомые и уговаривали ее сделать это, однако она все равно отказывалась, так как у нее отсутствовало желание творить для человека, который ей не знаком. Но впоследствии, узнав Зару получше, она все же написала для нее текст. Захарова не в первый раз пишет песни для известных исполнителей. К примеру, ранее она подготовила композицию под названием «Сполна» для певицы Кати Лель.