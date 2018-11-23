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НАУКА
ЖИВОТНЫЕ

Выбегавшая на сцену крыса во время выступления Дины Рубиной попала на видео

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категория: ЖИВОТНЫЕ, ИСКУССТВО

Послушать выступление писательницы Дины Рубиной в городе Петрозаводск пришли не только люди, но и животные – на сцену дважды выбегала большая серая крыса. Соответствующее видео появилось в Сети.

Опасный грызун весьма долго бегал по помещению возле кресел зрителей, а потом поднялся на сцену. Свидетели произошедшего незамедлительно сняли неприятного гостя на камеры своих смартфонов, а затем опубликовали видео в социальной сети ВКонтакте. По словам одной из зрительниц, писательница не испугалась крысы, а, наоборот, встретила ее довольно тепло, рассказав интересную историю о домашнем грызуне своего знакомого.

Еще один очевидец случившегося рассказал о том, что девушки, время от времени, взвизгивали, когда рядом с ними пробегала крыса. Затем зверек ушел. Зрительница добавила, что ей было стыдно за родной город.

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