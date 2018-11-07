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В ФОКУСЕ

Видео разрушения крыла самолета Су-57 попало в Сеть

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

На видео было запечатлено разрушение одного из крыльев истребителя Су-57. Инцидент произошёл в ходе испытаний.

Как отмечается, российский истребитель пятого поколения Су-57 проходил конструкторские испытания. В частности, испытывалось влияние нагрузки на детали воздушного судна. Крыло самолёта начало разрушаться при нагрузке в 104 процента от допустимой.

Видео было опубликовано телеканалом «Звезда». На кадрах видно, как сделанное из композитных материалов крыло самолёта сгибается под давлением, после чего разрушается.

Это прокомментировал начальник подразделения ОКБ Сухого Александр Шкода. Он подчеркнул, что разрушение конструкций при нагрузках от 99% до 104% (от допустимых) – хороший результат. При этом Шкода добавил, что если бы разрушение произошло при нагрузке более 104%, то это бы означало, что конструкция слишком тяжелая.

Ранее мы публиковали уникальное видео полёта новейших истребителей Су-57‍.

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