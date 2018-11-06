В сети появилось уникальное видео полёта новейших истребителей Су-57‍

Телеканал «Звезда» опубликовал уникальные кадры полета истребителей пятого поколения Су-57. Уникальным данное видео можно назвать, так как зритель получил возможность разглядеть самолет в действии с очень близкого расстояния. Сама съемка велась с борта военно-транспортного самолета Ан-12.

Сообщается, что полет выполнялся над Астраханской областью. Именно там расположен полигон Минобороны имени Чкалова.

За штурвалом истребителей находились два пилота, удостоенные звания Героя России: генерал-майор Радик Бариев и летчик-испытатель Сергей Богдан.

Корреспондент звезды отметил, что истребители Су-57 являются уникальными в своем роде и отличаются от остальных своим «космическим» дизайном.

Зрителям представилась возможность рассмотреть камуфляжный окрас самолетов. Истребители пятого поколения Су-57 способны летать на сверхзвуковой бесфорсажной крейсерской скорости и являются сверхманевренными даже при полете на сверхзвуковой скорости.