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ИСКУССТВО

В Якутске отменили концерт рэпера Элджея после угроз убийством

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категория: ИСКУССТВО

В городе Якутск было решено не проводить выступление рэп-исполнителя Элджея, после того как ему начали приходить сообщения о расправе в случае, если он попытается провести концерт.

На страничке певца в «Инстаграме» появилось сообщение о том, что артист получил несколько угроз избиением и убийством. Поэтому у организаторов не осталось никакого выбора, кроме как отменить выступление. Они также отметили, что уже перестали обращать внимание на псевдопатриотов, не желающих заниматься воспитанием своих детей и перекладывающих вину на других.

В СМИ отмечают, что организаторами уже были проданы свыше полторы тысячи билетов и разосланы полтысячи приглашений. Теперь же им придется вернуть все полученные за билеты деньги. Концерт планировалось провести завтра, 28 ноября.

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