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В ФОКУСЕ

В Сирии во время взрыва погибли несколько бойцов ЧВК «Вагнер»

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категория: В ФОКУСЕ

Сообщение о происшествии появилось в «Новой газете». Как отмечается в статье, взрыв прогремел в здании, отведенном ранее под отдел криминальной полиции.

По предварительным данным, в ходе взрыва есть погибшие. На данный момент в списках убитых числится шесть бойцов «Вагнера». На данный момент точное место взрыва не сообщается.

Однако уточняется, что взрыв мог произойти в районе, где временно расположен Пятый корпус Сирийской правительственной армии, в которую также входят «российские военные советники». Ожидается комментарий МИД РФ по информации о взрыве и потерях.

Частная военная компания Вагнера появилась в 2013 году и началась с появления ЧВК «Славянский корпус». С тех пор бойцы подразделения успели побывать не только в Сирии, но и на территории Донецкой народной республики.

В феврале 2018 года уже появлялась информация о крупных потерях среди бойцов ЧВК Вагнера в ходе авиаудара ВВС США по сирийским военным под Дейр-эз-Зором.

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