«Ведомости»: 50 наемников погибли при ударе коалиции США в Сирии

Редакция информационного издания «Ведомости», сославшись на свой источник в ЧВК «Вагнера», сообщила, что во время авиационного удара американской коалиции в Сирии погибли 50 граждан Украины и России. Еще 70 человек были ранены. Собеседник агентства отметил, что после налета ВВС США в Дейр-эз-Зоре сразу же появилась информация о 23 погибших, но затем эта цифра увеличилась до 50.

Эти сведения несколько отличаются от тех, которые были опубликованы раньше. К примеру, независима группа CIT нашла данные о четырех погибших, а Reuters и Bloomberg сообщили о гибели 100 россиян, отметив, что речь идет о наемниках, а не об официальных военнослужащих.

Несколько дней назад представитель Министерства иностранных дел России предположила, что авиаудар США действительно мог привести к гибели граждан РФ, однако добавила, что погибших гораздо меньше, чем об этом пишут американские СМИ.