Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

«Ведомости»: 50 наемников погибли при ударе коалиции США в Сирии

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Редакция информационного издания «Ведомости», сославшись на свой источник в ЧВК «Вагнера», сообщила, что во время авиационного удара американской коалиции в Сирии погибли 50 граждан Украины и России. Еще 70 человек были ранены. Собеседник агентства отметил, что после налета ВВС США в Дейр-эз-Зоре сразу же появилась информация о 23 погибших, но затем эта цифра увеличилась до 50.

Эти сведения несколько отличаются от тех, которые были опубликованы раньше. К примеру, независима группа CIT нашла данные о четырех погибших, а Reuters и Bloomberg сообщили о гибели 100 россиян, отметив, что речь идет о наемниках, а не об официальных военнослужащих.

Несколько дней назад представитель Министерства иностранных дел России предположила, что авиаудар США действительно мог привести к гибели граждан РФ, однако добавила, что погибших гораздо меньше, чем об этом пишут американские СМИ.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Президент Туркмении подарил Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный

В Сети опубликовано видео драки сотрудника McDonald’s с посетителем

Три боевых истребителя приземлились на автотрассу в Ростовской области

Конор Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках