В Самаре мужчина зарезал жену и дочь, а потом покончил с собой

В Самаре местный житель убил свою супругу, двухлетнюю дочь, а после этого покончил жизнь самоубийством.

Три тела были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в среду, 21 ноября. 56-летний мужчина нанес своей 36-летней супруге и дочери ножевые ранения, от которых они скончались на месте. Отмечается, что дверь была заперта изнутри.

«По версии следствия, 19 ноября 2018 года отец семейства нанес своей жене и дочери ножевые ранения, от которых они скончались, а затем покончил жизнь самоубийством… Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц», — сообщает СК РФ.

На данный момент на месте убийства работают сотрудники правоохранительных органов. Проводятся необходимые экспертизы и устанавливают причины поступка главы семейства.