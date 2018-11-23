Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

В России новую часть «Мстителей» покажут раньше, чем в США

Дата:
категория: ИСКУССТВО

Россиянам удастся увидеть следующую часть «Мстителей» на экранах кинотеатров почти на семь дней раньше, чем американцам.

В СМИ сообщают, что в российском прокате кинокартина появится уже 25 апреля грядущего года, а в Соединенных Штатах ее начнут показывать только 3 мая. Ранний показ будет также проведен в британских кинотеатрах. Напоминаем, что данная лента является прямым продолжением «Войны Бесконечности», вышедшей весной текущего года и рассказывающей о борьбе супергероев с безумным титаном Таносом.

Главный злодей смог преуспеть в своей миссии и уничтожить половину населения Вселенной. Теперь супергероям нужно будет вновь выступить против Таноса и исправить совершенное им злодеяние. Согласно предварительным сведениям некоторые герои, включая Тони Старка, смогут отправиться в прошлое, чтобы раньше титана заполучить камни бесконечности.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Выбегавшая на сцену крыса во время выступления Дины Рубиной попала на видео
  2. Disney представила первый Трейлер фильма «Король лев»
  3. Авторы «Миссия невыполнима» показали видео с самыми сложными трюками Тома Круза

Эти новости могут вас заинтересовать

Ургант перепел хит рэпера из Владикавказа Matrang «Медуза»

Поэму Толкина переиздадут

В Сети опубликован первый трейлер фильма «Мария Магдалина»

Бузова стала продавщицей в новом музыкальном клипе Киркорова

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках