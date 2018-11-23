В России новую часть «Мстителей» покажут раньше, чем в США

Россиянам удастся увидеть следующую часть «Мстителей» на экранах кинотеатров почти на семь дней раньше, чем американцам.

В СМИ сообщают, что в российском прокате кинокартина появится уже 25 апреля грядущего года, а в Соединенных Штатах ее начнут показывать только 3 мая. Ранний показ будет также проведен в британских кинотеатрах. Напоминаем, что данная лента является прямым продолжением «Войны Бесконечности», вышедшей весной текущего года и рассказывающей о борьбе супергероев с безумным титаном Таносом.

Главный злодей смог преуспеть в своей миссии и уничтожить половину населения Вселенной. Теперь супергероям нужно будет вновь выступить против Таноса и исправить совершенное им злодеяние. Согласно предварительным сведениям некоторые герои, включая Тони Старка, смогут отправиться в прошлое, чтобы раньше титана заполучить камни бесконечности.