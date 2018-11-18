Украинский генерал рассказал об опасности «большой войны» с Россией

Игорь Романенко, украинский генерал-лейтенант, в опубликованной им статье заявил, что при закрытии Российской Федерацией Азовского моря для кораблей Украины может начаться «большая война».

Но, по словам военного, столкновение Киева с Москвой нецелесообразно, так как первый не может ничего противопоставить войскам России. Он добавил, что страны Запада вряд ли станут вводить свои силы на Украину, так как боятся, что это может привести к третьей мировой войне. Поэтому украинские власти могут рассчитывать лишь на экономическую и дипломатическую поддержку, то есть воевать за украинцев никто не станет. Затем генерал отметил, что против РФ могут ввести новые санкции, но их эффективность может оказаться незначительной.

В своей статье Романенко отметил, что текущие санкции невозможно сравнить с ограничениями Рейгана. По его мнению, западные страны не стали трогать финансовую и энергетическую сферу России, поэтому у нее все еще есть значительные резервы. Ранее Франц Клинцевич, российский сенатор, отметил, что Кремль может в скором времени заблокировать Азовское море, не дав проходить по нему судам Украины, так как последняя недавно задержала сразу пятнадцать кораблей, заходивших до этого в крымские порты.

Ранее мы сообщали, что Украина провела ракетные стрельбы у берегов Крыма.