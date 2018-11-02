Украина провела ракетные стрельбы у берегов Крыма

Александр Турчинов, секретарь украинского СНБО, сообщил, что проведенные на территории Украины ракетные стрельбы преследовали только одну цель – осуществить отработку системы ПВО, имеющейся у страны.

Вчера, 1 ноября, в Херсонской области неподалеку от Крыма и российско-украинской границы были проведены ракетные учения. Соответствующие стрельбы совершены на воде. В указанном районе было решено закрыть воздушное пространство в период с 1-го по 4-е ноября. Сегодня в районе этого же полигона власти провели дополнительные учения. Турчинов отметил, что благодаря проводимым маневрам им также удастся определить возможные пути усовершенствования имеющихся у них зенитно-ракетных установок и установить задачи по созданию новых комплексов ПВО.

В стрельбах приняли участие несколько подразделений противовоздушной обороны ВСУ. Ими применялись различные зенитно-ракетные установки, начиная от С-300 самых различных версий и заканчивая «Осой-АКМ». В Киеве отмечают, что учения проводятся в полном соответствии со всеми международными нормами и требованиями. В России отмечают, что эти маневры никак не угрожают РФ, так как Украина ей не соперник.

Стоит отметить, что это не первые ракетные испытания вблизи границы. Подобный инцидент уже имел место в декабре 2016 года.