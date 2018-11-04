Учительница выиграла миллион рублей в популярной телеигре

Благодаря победе в интеллектуальном телевизионном шоу женщина из Южного Урала смогла стать обладательницей более одного миллиона рублей.

В ходе очередного выпуска телепрограммы под названием «Пятеро на одного», которую каждую неделю показывают на ТВ-канале «Россия-1», учительнице по имени Зиля Султанова удалось обыграть артистов, сорвав в итоге джек-пот в размере 1 080 000 рублей. Актерам, телеведущим и другим известным личностям не удалось дать правильный ответ на вопрос 31-летней сотрудницы магнитогорского учебного заведения. Он являлся финальным в данном шоу, и ответить на него нужно было всего за полторы минуты.

Что касается вопроса, то в нем спрашивалось, об одной из особенностей реки Амазонка. Звезды тут же начали давать ответы, среди которых имелись версии о том, что она обладает самой большой протяженностью и двумя течениями. Один из артистов даже предположил, что в ней ни разу никто не тонул. Однако на самом деле эта река знаменита тем, что через нее не продолжено ни одного моста хоть она и считается одной из самых протяженных рек на планете. На своей страничке в социальной сети Султанова написала, что не ожидала выиграть миллион рублей.