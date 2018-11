Ученые нашли способ, как спасти северных белых носорогов от вымирания

Новое исследование повышает надежду ученых на спасение одних из последних представителей своего рода.

По причине браконьерства популяция северных белых носорогов была уменьшена всего до двух самок, которые теперь не способны к размножению. Однако последний анализ ДНК показал, что эти животные связаны со своими южными кузенами намного теснее, чем считалось ранее.

Ученые считают, что попытка создания гибридов носорогов с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), скорее всего, даст положительный результат. Однако они добавили, что прибегнут к этому варианту в самом крайнем случае.

Белые носороги разделились на две популяции, которые проживают на юге и севере Африки, около одного миллиона лет назад. Впрочем, после тщательного анализа ДНК живых представителей обоих видов было выяснено, что они прекратили жить и размножаться друг с другом лишь около 14 тысяч лет назад.

«Несмотря на то, что миллион лет назад они начали потихоньку жить обособлено друг от друга, мы смогли выяснить, что эти носороги продолжили обмениваться генами вплоть до последнего ледникового периода, когда африканская саванна расширилась и наконец-то смогла подключить к своей экосистеме сразу две популяции носорогов», – отметил ведущий автор исследования доктор Майкл Бруфорд из Университета Кардиффа во время беседы с журналистами BBC News.

«Таким образом, если они сравнительно недавно обменивались генами, то вполне могут сделать это и сейчас», – добавил ученый. По его словам, разведение гибридов с использованием вспомогательной репродуктивной технологии может помочь в спасении северных белых носорогов от полного вымирания.

Сколько осталось южных и северных белых носорогов?

Северный белый носорог когда-то был широко распространен по всей северной части африканского континента, включая Южный Судан, Чад, Уганду и Демократическую Республику Конго. Однако из-за незаконной охоты на данных животных, осуществляемой ради получения дорогостоящих рогов, их численность в дикой природе значительно уменьшилась, а в 2008 году этот подтип носорога и вовсе был признан вымершим.

Ранее в этом году в Судане в возрасте 45 лет скончался последний самец северного белого носорога. Осталось только две самки – его дочь и внучка, которые проживают в заповеднике Оль-Педжета, расположенном в Кении. Однако обе имеют проблемы со здоровьем и не могут давать потомство естественным образом.

Южный белый носорог обитает на юге Африки, включая Зимбабве, Намибию и Южно-Африканскую Республику. Около столетия назад их популяция снизилась до нескольких сотен, однако благодаря проведенным действиям по сохранению вымирающих видов человечеству удалось восстановить популяцию этих животных. На сегодняшний день в охраняемых районах и частных заповедниках живут почти 20 тысяч южных белых носорогов.

Что требуется для спасения северных белых носорогов?

Будущее данного вида выглядит туманным, и оно напрямую зависит от проведенных недавно дискуссий, в которых ученые обсуждали использование ЭКО и даже клонирование.

В банке спермы все еще хранится драгоценное семя северных белых носорогов, однако у защитников природы нет единого мнения по его использованию.

В июле одна исследовательская команда взяла яйцеклетки у юных представительниц южных носорогов, которых в дикой природе насчитывается около 20 тысяч, и оплодотворила их замороженной спермой северных белых носорогов, чтобы создать эмбрионы гибридов.

Новое исследование показывает, что подобный подход может дать результат, если учесть, что в генетическом плане эти два подтипа носорогов очень похожи между собой.

«Мы считаем, что это значительно повышает шансы на успех. Трудно предсказать, что может произойти, если мы скрестим два подвида, но при учете текущих вариантов этот способ может оказаться единственным жизнеспособным методом, если другие подходы не сработают», – добавил профессор Бруфорд.

Другие варианты предполагают использование замороженных тканей из более широкого круга северных белых носорогов для создания стволовых клеток, которые можно впоследствии развить в яйцеклетки и сперму.

Это позволило бы избежать размывания генофонда, однако достичь нужной цели будет заметно труднее. Соответствующее исследование, проведенное учеными из Великобритании, Южной Африки, Австрии, Чехии, США и Германии, опубликовано в журнале Proceeding of the Royal Society of London.