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Тизер-трейлер «Короля Льва» за сутки набрал 224 млн просмотров

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категория: ИСКУССТВО

Небольшой тизер киноадаптации культовой мультипликационной картины «Дисней» под названием «Король лев» набрал свыше 224 миллионов просмотров за сутки на YouTube.

Опубликованный в Сети видеоролик занял вторую строчку в рейтинге самых просматриваемых тизеров в первый день их выхода. Лидирующую позицию все так же занимает кинолента «Мстители: Война бесконечности», трейлер которой за 24 часа просмотрели свыше 230 миллионов раз.

Что касается тизера «Короля льва», то в нем продемонстрировали сценку, в которой обитатели африканской саванны приветствуют Симбу, своего будущего царя. На заднем фоне играет известная композиция Circle of Life. На экранах кинотеатров фильм начнут показывать 19 июля следующего года.

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