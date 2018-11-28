Sony собирается снять фильм про Женщину-паука

В издании Deadline сообщают, что в ближайшем будущем у известного супергероя Человека-паука появится умелая помощница – Женщина-паук.

По словам журналистов, киностудия Sony Pictures уже запустила в работу соответствующий проект. Сценарий к фильму должен будет написать Бек Смит. Режиссер для него все еще не выбран. К тому же до сих пор не ясно, какой именно персонаж будет выбран на роль главной героини.

Дело в том, что во вселенной комиксов Marvel существует несколько девушек, которые примеряли на себе костюм паука, начиная от Гвен Стейси из параллельной вселенной и заканчивая женским клоном оригинального Питера Паркера. Однако эксперты считают, что выбор продюсеров падет именно на Гвен-паука, так как сейчас она пользуется наибольшей популярностью у фанатов.