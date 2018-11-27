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В ФОКУСЕ

СБУ подтвердила присутствие своих сотрудников на задержанных в Керченском проливе кораблях

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категория: В ФОКУСЕ

Василий Грицак, руководитель СБУ, заявил, что на кораблях ВМС Украины, которые были задержаны Российской Федерацией в Керчи, были работники его ведомства.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале спецслужбы. В нем отмечается, что сотрудники осуществляли служебную работу, связанную с контрразведкой. Вчера, 26 ноября, Дмитрий Полянский, заместитель представителя РФ в ООН, отметил, что российские пограничники задержали двух работников СБУ, признавшихся, что выполняли спецзадание.

Происшествие в Керченском проливе случилось в минувшее воскресенье, когда несколько украинских кораблей незаконно пересекли границу РФ и не реагировали на требования пограничников остановиться. После этого им пришлось взять боевые судна Украины на абордаж.

Ранее ФСБ показала допрос задержанных в Керченском проливе сотрудников СБУ.

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