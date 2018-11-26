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В ФОКУСЕ

ФСБ показала допрос задержанных в Керченском проливе сотрудников СБУ

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категория: В ФОКУСЕ

К числу задержанных ФСБ украинцев в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ относится капитан 3-его ранга Владимир Лесовой. В процессе допроса украинский военный ответил, что специально не отвечал на запросы, поступавшие от пограничников России по УКВ-радиостанции.

По заявлению задержанного, борт корабля был вооружен. На воздушном судне находилось стрелковое оружие и пулеметы с соответствующими боекомплектами. Также Лесовой отметил, что понимал провокационный характер действий экипажа.

На видео допроса Лесовой отмечает, что исполнял приказ. В задачи украинского военного входила задача доставить корабли из Одессы в Мариуполь.

Напомним, что ранее Киев отреагировал на событие, произошедшее с украинскими военными. Из столицы Украины поступил комментарий, что экипаж был намерен добраться до Мариуполя, начав плавание из Одессы.

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