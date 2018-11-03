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В ФОКУСЕ

Российский Ту-142 пролетел над кораблями НАТО на малой высоте‍

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категория: В ФОКУСЕ

Во время учений Trident Juncture над кораблями НАТО пролетел российский противолодочный самолет Ту-142. Сообщается, что воздушное судно России пролетело на довольно малой высоте.

Фотографии пролета российского самолета удалось сделать P_Deshayes, а после они были опубликованы в сервисе микроблогов Twitter. На опубликованных снимках запечатлен самолет «Александр Можайский», а сам фотограф находился на корабле Шестого флота США USS Mount Whitney.

Военные учения НАТО Trident Juncture стартовали 25 октября и продлятся до 7 ноября. Они проходят на норвежской территории. В учениях задействовано более 50 000 военных из 30 стран.

Стоит отметить, что самолет Ту-142 производился в советский период. На данный момент он применяется на Северном и Тихоокеанском флотах.

Ранее появлялась информация о том, что российский истребитель перехватил американский топливозаправщик.

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