Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Перехват российским истребителем американского топливозаправщика попал на видео

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В Интернете была размещена видеозапись, демонстрирующая, как истребитель российских ВКС осуществляет перехват топливного заправщика КС-10 ВВС США и французских самолетов «Рафаль» над сирийскими землями.

Ролик опубликован в социальной сети «Инстаграм» пользователем, скрывающимся под никнеймом fighter bomber и утверждающим, что видео сделал пилот из России. На представленных кадрах показано, что летчик совершил ряд маневров возле самолетов других государств. В подписи к записи отмечается, что россиян сначала дал им понять, что они были перехвачены, «помахав» крылом самолета, а потом пролетел прямо над ними. Последнее действие можно интерпретировать в качестве сигнала к тому, что им следует как можно быстрее улететь из данного воздушного пространства.

В агентстве Defence Blog предполагают, что на опубликованном ролике показан инцидент, который случился весной прошлого года. Тогда в США заявили, что летчик из РФ «непрофессионально перехватил» воздушное судно КС-10, летящее над территорией Сирии. В этом году американские военные разместили запись, где демонстрируется перехват разведчика EP-3 Aries российским Су-27, который тоже был отмечен как небезопасный.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Пообещавший прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц депутат пожаловался на меню
  2. Изнасилованная полицейскими дознаватель оказалась дочерью силовика
  3. Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу‍

Эти новости могут вас заинтересовать

Число жертв ливней в Японии достигло 70 человек

Казаки устроили потасовку на фестивале в Москве

Британские СМИ назвали российский Су-57 «самолетом Третьей мировой»

Появилось видео обысков у высокопоставленных сотрудников ФСБ в Самаре

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках