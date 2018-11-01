Перехват российским истребителем американского топливозаправщика попал на видео

В Интернете была размещена видеозапись, демонстрирующая, как истребитель российских ВКС осуществляет перехват топливного заправщика КС-10 ВВС США и французских самолетов «Рафаль» над сирийскими землями.

Ролик опубликован в социальной сети «Инстаграм» пользователем, скрывающимся под никнеймом fighter bomber и утверждающим, что видео сделал пилот из России. На представленных кадрах показано, что летчик совершил ряд маневров возле самолетов других государств. В подписи к записи отмечается, что россиян сначала дал им понять, что они были перехвачены, «помахав» крылом самолета, а потом пролетел прямо над ними. Последнее действие можно интерпретировать в качестве сигнала к тому, что им следует как можно быстрее улететь из данного воздушного пространства.

В агентстве Defence Blog предполагают, что на опубликованном ролике показан инцидент, который случился весной прошлого года. Тогда в США заявили, что летчик из РФ «непрофессионально перехватил» воздушное судно КС-10, летящее над территорией Сирии. В этом году американские военные разместили запись, где демонстрируется перехват разведчика EP-3 Aries российским Су-27, который тоже был отмечен как небезопасный.