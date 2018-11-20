Появился финальный трейлер фильма «Аквамен»

Кинокомпанией Warner Bros. был размещен в Сети финальный ролик к супергеройской картине «Аквамен», снятой режиссером Джеймсом Ваной.

История фильма крутится вокруг члена Лиги Справедливости – Аквамена. В предыдущей части киновселенной DC этого персонажа сразу ввели в сюжет, лишь кратко поведав его биографию. Новая лента призвана исправить эту оплошность, подробно рассказав о том, откуда появился данный герой и кем он должен в итоге стать. Роль будущего короля Атлантиды вновь сыграл харизматичный Джейсон Момоа.

Судя по опубликованному трейлеру, в этом фильме Аквамену предстоит сразиться со своим сводным братом, решившим пойти войной на жителей Земли. Посмотреть на это зрелищное противостояние родственников в российских кинотеатрах можно будет 13 декабря.