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ИСКУССТВО

Певица из Польши победила на «Детском Евровидении-2018»

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категория: ИСКУССТВО

Роксана Венгель, польская певица, смогла выиграть в популярном ежегодном песенном соревновании «Детское Евровидение». На этот раз он был проведен в Республике Беларусь.

Финал международного мероприятия состоялся в спортивном комплексе «Минск-Арена». Места распределялись по количеству полученных баллов от зрителей и специального жюри. В этом году главную награду мечтали получить представители сразу двадцати стран – это новый рекорд.

Что касается победительницы, то 13-летняя Венгель принимала участие в данном конкурсе впервые. Ранее она выиграла в 1-м сезоне национального соревнования The Voice Kids Poland. Претендентка от Российской Федерации – Анна Филипчук – смогла занять десятую строчку.

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