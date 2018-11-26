Певица из Польши победила на «Детском Евровидении-2018»

Роксана Венгель, польская певица, смогла выиграть в популярном ежегодном песенном соревновании «Детское Евровидение». На этот раз он был проведен в Республике Беларусь.

Финал международного мероприятия состоялся в спортивном комплексе «Минск-Арена». Места распределялись по количеству полученных баллов от зрителей и специального жюри. В этом году главную награду мечтали получить представители сразу двадцати стран – это новый рекорд.

Что касается победительницы, то 13-летняя Венгель принимала участие в данном конкурсе впервые. Ранее она выиграла в 1-м сезоне национального соревнования The Voice Kids Poland. Претендентка от Российской Федерации – Анна Филипчук – смогла занять десятую строчку.