Ольгу Бузову раскритиковали за еще не вышедшую песню

В соцсети «Инстаграм» Ольга Бузова, российская ведущая и исполнительница, сообщила о скором выходе своей новой композиции, которую тут же раскритиковали многие пользователи.

В своем сообщении певица заявила, что ее новый хит окажется «танцевальным и быстрым», однако пользователи уверены, что она окажется такой же неинтересной и бессмысленной, как остальные композиции девушки. Часть подписчиков даже попросили ее не выпускать песню, отметив, что Бузову ни в коем случае нельзя слушать вживую.

Впрочем, некоторые поклонники певицы заявили, что ждут не дождутся выхода ее нового творения, так как им «нечего ставить на дискотеку». Напоминаем, что первую песню Бузова выпустила около двух лет назад и теперь регулярно пишет новые композиции.