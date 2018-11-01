Netflix впервые представил Генри Кавилла в образе ведьмака Геральта

Стриминговым сервисом Netflix было размещено короткое видео, на котором показан киноактер Генри Кавилл, примеривший на себе образ Геральта из Ривии, главного героя сериала «Ведьмак», снимаемого по мотивам одноименной вселенной Анджея Сапковского.

В самом начале ролика, длящегося чуть больше двадцати секунд, демонстрируется нумератор, на котором написано «Зелье» и дата: 24 октября 2018 года. Затем из темного угла выходит Кавилл в роли убийцы монстров. Ему полностью изменили прическу, и надели на него черный кожаный доспех. В конце актер выпивает жидкость из темной стеклянной бутылочки. В прошлом месяце Лорен Шмидт, сценарист и исполнительный продюсер проекта, заявила, что сейчас идут подготовки к съемкам, которые должны начаться в самое ближайшее время. Ожидается, что первый эпизод выйдет уже в следующем году.

Шмидт также сообщила, что им удалось закончить поиск актрис, которым предстоит сыграть главные женские роли в сериале. К примеру, роль чародейки Йеннифэр исполнит Аня Чалотра, а образ молодой Цириллы воплотит на экране Фрейе Алан. Обе девушки известны по нескольким телесериалам. Напомним, что «Ведьмак» рассказывает историю об охотнике на чудовищ «Белом Волке», события которой развиваются в мрачном фэнтезийном мире, где люди зачастую оказываются страшнее монстров.