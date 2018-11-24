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Наталья Орейро выпустила снятый в Балашихе клип

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категория: ИСКУССТВО

Уругвайская киноактриса и исполнительница Наталья Орейро, которая многим россиянам известна по главной роли в телесериале «Дикий ангел», разместила свой новый видеоклип, снятый в районе Балашихи.

Клип выпущен на песню «To Russia with Love» и опубликован на видеохостинге «Ютуб». Видео создано в стиле 80-х годов прошлого столетия. Съемки были проведены в культурно-развлекательном центре под названием «Заря». В ролике показано, как Орейро якобы приезжает к себе на родину и решает устроить масштабный праздник.

В видеоролике имеются разные предметы, которые часто ассоциируются с Россией, включая кокошники, ковры на стене и аккордеоны. К тому же часть строчек композиции певица исполнила на русском языке. Клип был выпущен в честь 25-летия бренда Zarina. Дело в том, что зарубежная исполнительница стала лицом зимней коллекции этой марки.

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