Наталья Орейро выпустила снятый в Балашихе клип

Уругвайская киноактриса и исполнительница Наталья Орейро, которая многим россиянам известна по главной роли в телесериале «Дикий ангел», разместила свой новый видеоклип, снятый в районе Балашихи.

Клип выпущен на песню «To Russia with Love» и опубликован на видеохостинге «Ютуб». Видео создано в стиле 80-х годов прошлого столетия. Съемки были проведены в культурно-развлекательном центре под названием «Заря». В ролике показано, как Орейро якобы приезжает к себе на родину и решает устроить масштабный праздник.

В видеоролике имеются разные предметы, которые часто ассоциируются с Россией, включая кокошники, ковры на стене и аккордеоны. К тому же часть строчек композиции певица исполнила на русском языке. Клип был выпущен в честь 25-летия бренда Zarina. Дело в том, что зарубежная исполнительница стала лицом зимней коллекции этой марки.