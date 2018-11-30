Математики вычислили самые влиятельные фильмы в истории человечества

Ученые-математики, работающие в Туринском университете (Италия), составили список из трех кинолент, сильнее всего повлиявших на дальнейшее развитие сферы искусства.

Специально для этого специалисты разработали особый математический алгоритм, который и позволил им обнаружить наиболее значимые картины человечества. Лидером оказался «Волшебник из страны Оз», вышедший более 79 лет назад. Затем идет четвертый эпизод «Звездных войн», который был показан на экранах кинотеатров в 77-м году прошлого века. Замыкает тройку лидеров фильм «Психо», снятый Альфредом Хичкоком в 1960-м году.

Влиятельность лент оценивалась с помощью интернет-портала IMDb. Выбранные с использованием алгоритма фильмы смогли сильнее остальных повлиять на развитие всей киноиндустрии в целом, причем как в плане искусства, так и экономики.