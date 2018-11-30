Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Математики вычислили самые влиятельные фильмы в истории человечества

Дата:
категория: ИСКУССТВО

Ученые-математики, работающие в Туринском университете (Италия), составили список из трех кинолент, сильнее всего повлиявших на дальнейшее развитие сферы искусства.

Специально для этого специалисты разработали особый математический алгоритм, который и позволил им обнаружить наиболее значимые картины человечества. Лидером оказался «Волшебник из страны Оз», вышедший более 79 лет назад. Затем идет четвертый эпизод «Звездных войн», который был показан на экранах кинотеатров в 77-м году прошлого века. Замыкает тройку лидеров фильм «Психо», снятый Альфредом Хичкоком в 1960-м году.

Влиятельность лент оценивалась с помощью интернет-портала IMDb. Выбранные с использованием алгоритма фильмы смогли сильнее остальных повлиять на развитие всей киноиндустрии в целом, причем как в плане искусства, так и экономики.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Disney опубликовал трейлер детских «Звездных войн»
  2. Ольгу Бузову раскритиковали за еще не вышедшую песню
  3. Sony собирается снять фильм про Женщину-паука

Эти новости могут вас заинтересовать

Опубликован первый тизер нового сезона «Настоящего детектива»

Боб Дилан пренебрег решением Нобелевского комитета

Умер актер Олег Видов

Картину Эдварда Мунка продадут на аукционе в Нью-Йорке

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках