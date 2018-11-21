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ИСКУССТВО

Disney может выпустить мини-сериал с Ракетой и Грутом

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категория: ИСКУССТВО

В Сети появились слухи о том, что кинокомпания Disney собирается показать мини-сериал о приключениях Ракеты и Грута, членов легендарной группы супергероев «Стражи Галактики».

Кинолента должна будет появиться на стриминговом портале Disney+, который в ближайшем будущем получит сразу несколько проектов о героях Marvel. К примеру, уже известно, что на нем выйдут небольшие сериалы о боге обмана Локи и могущественной Алой Ведьме. Позднее были опубликованы сведения о том, что Зимний Солдат и Сокол тоже получат отдельный сериал. Скорее всего, этих героев сыграют те же актеры, что и в полнометражных картинах.

Что касается сериала о Ракете и Груте, то появившийся слух не был подтвержден Disney. Напомним, что впервые эти персонажи попали на большой экран около четырех лет назад, когда состоялся выход фильма «Стражи Галактики».

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