Авторы «Миссия невыполнима» показали видео с самыми сложными трюками Тома Круза

Создатели киносерии «Миссия невыполнима» опубликовали видео с наиболее трудными трюками Тома Круза в преддверии релиза шестой части на Blu-ray дисках.

На размещенных кадрах демонстрируются все немыслимые действия голливудской звезды, включая прыжок с парашютом с высоты в 7,6 километра. Он оказался первым киноактером, совершившим подобный трюк. По словам авторов картины, при падении он набрал скорость в 265 километров в час. Рядом с ним летела камера, которая записывала прыжок на видео.

В видео также отмечается, что во второй части актеру пришлось висеть на утесе высотой 60 метров без какой-либо страховки, а в ленте «Племя изгоев» он смог продержаться под водой почти 6 минут. Впрочем, его трюки нередко приводят к травмам. Например, в последнем фильме он сломал ногу.