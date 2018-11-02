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АВТО

Audi разработала новый спорткар RSQ для мультфильма с Уиллом Смитом

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категория: АВТО, ИСКУССТВО

Немецкий автопроизводитель Audi продемонстрировал виртуальную версию нового спорткара, получившего наименование RSQ e-tron и предназначенного для протагониста мультипликационной картины Spies in Disguise, голос которому подарил Уилл Смит.

Новинка представляет собой усовершенствованный вариант прототипа RSQ, который был разработан около 14 лет назад для фантастической ленты «Я, робот», где главного героя сыграл тот же голливудский киноактер. Однако во внешнем виде машины прослеживаются общие черты с обновленным спортивным купе R8 и электрическим концепт-каром E-Tron, показанным этим летом. Она обладает камерами вместо обычных внешних зеркал, большим количеством сенсорных экранов в салоне и новейшим голографическим спидометром. В ней имеется полноценный автопилот, но при желании водитель может самостоятельно взяться за управление – в этом случае из панели выходит рулевое колесо и рычажки для смены передач.

Мультипликационный суперкар обладает электродвигателем, однако в компании не раскрывают его технические характеристики. Скорее всего, он базируется на силовой установке E-Tron, состоящей сразу из трех электромоторов, общая мощность которых равна 680 «лошадкам». При необходимости автовладелец может увеличить это значение до 775 «лошадей».

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