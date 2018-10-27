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В ФОКУСЕ

Уволенную за расизм журналистку NBC позвали на Первый канал

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Кирилл Клейменов, один из ведущих «Первого канала» и руководитель его отдела информационных программ, решил пригласить Меган Келли, журналистку из США, переехать в Москву и устроиться на работу в российскую телестудию.

Телеведущий сделал данное заявление во время недавнего выпуска программы «Время». Позднее соответствующий ролик был размещен на официальном портале телеканала. Клейменов считает, что основной причиной увольнения журналистки является «наша к ней любовь». В своем сообщении он предложил девушке «плюнуть» на свое руководство и приехать в РФ. Затем по каналу был показан сюжет о Келли, в которой ее назвали «умницей и красавицей», превратившейся в «изгоя» в Соединенных Штатах, будучи ранее одной из наиболее рейтинговых ведущих.

Американский канал NBC решил разорвать контракт с Келли, согласно которому он должен был платить ей не менее 25 000 000 долларов в год. Руководство компании приняло данное решение сразу после того, как ведущая в ходе прямого эфира сообщила, что на Хэллоуин у многих белых людей возникают проблемы при надевании черных масок или разукрашивании лиц в черный цвет, так как они сталкиваются с серьезной критикой со стороны. Такие же трудности, по ее мнению, появляются у черных людей, желающих раскрасить себя белой краской. Многие телезрители посчитали подобные комментарии расистскими.

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