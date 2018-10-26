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В ФОКУСЕ

Уволенная за расизм телеведущая Мегин Келли потребовала $50 млн от NBC

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категория: В ФОКУСЕ

В агентстве TMZ сообщили, что известная американская ведущая Мегин Келли решила потребовать от телевизионного канала NBC ровно 50 000 000 долларов за разрыв контракта с ней. Договор был расторгнут из-за расистского высказывания.

Согласно данным, опубликованным СМИ, в год журналистка получала 25 000 000 долларов. До завершения ее 3-летнего договора с компанией оставалось еще 22 месяца. Келли собирается отстаивать свои интересы с помощью Брайана Фридмана, опытного адвоката голливудских звезд. Если NBC не станет выплачивать затребованную сумму денег, то ведущая подаст против него судебный иск.

Вчера телеканал решил уволить интервьюера за расистский комментарий по отношению к нарядам, подготовленным на праздник Хэллоуин, в ходе позавчерашнего эфира. Позднее девушка извинилась перед зрителями, однако в руководстве посчитали, что работа с ней может нанести вред репутации компании.

Мегин Келли успела за свою карьеру взять интервью у множества известных личностей. К примеру, этой весной она смогла пообщаться с Владимиром Путиным, лидером РФ. Когда запись с беседой ушла в эфир, журналистка отметила, что у России, скорее всего, есть какой-то компромат на Дональда Трампа.

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