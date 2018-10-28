Лобов проиграл Джонсону в поединке на турнире UFC

Артему Лобову, бойцу MMA из России, не удалось одолеть Майкла Джонсона, американского спортсмена, в рамках очередного турнира UFC, который состоялся в городе Монктон (Канада).

Судьи единогласно решили, что россиянин показал себя заметно хуже американца в прошедшем поединке. В результате он проиграл уже третий бой подряд. За свою профессиональную карьеру российский спортсмен провел 28 боев, из которых лишь тринадцать закончились его победой. Американец же участвовал в 32 поединках, тринадцать из которых завершились его проигрышем. В СМИ отмечают, что в этом бою Лобов изначально должен был драться с Зубайрой Тухуговым, однако ему не удалось с ним встретиться из-за санкций UFC, введенных против Тухугова.

Напоминаем, что после боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, который прошел сравнительно недавно в городе Лас-Вегас, за пределами арены тут же началась массовая потасовка. В драке участвовал и Тухугов. Когда инцидент удалось решить, Дэйн Уайт, президент UFC, заявил, что все спортсмены, замеченные в драке, не смогут больше биться на турнирах организации. Таким образом, россиянин был снова дисквалифицирован.