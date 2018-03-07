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В ФОКУСЕ

Военная прокуратура сообщила о начале проверки по факту крушения Ан-26 в Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

Представители Главной военной прокуратуры РФ заявили о том, что была начата проверка касательно недавнего падения самолета Ан-26 на территории Сирии. При необходимости они примут все доступные им меры.

Напомним, что вчера, 6 марта, во время посадки на авиабазу Хмеймим, на землю рухнуло транспортное судно ВКС РФ, не долетев до полосы всего полкилометра. По предварительным сведениям, Ан-26 перевозил 26 пассажиров. Экипаж самолета состоял из 6 человек. Никто из них не выжил.

По словам сотрудников Министерства обороны, военный транспортник, вероятнее всего, упал из-за технических неполадок, так как в зоне посадки не было обнаружено действий боевиков. Создана особая комиссия, которая займется рассмотрением всех версий случившегося.

Ранее мы опубликовали комментарии очевидцев о падении самолета.

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