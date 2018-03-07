Очевидцы: перед падением российский Ан-26 мотало из стороны в сторону

На канале WarGonzo в «Телеграм» появилось сообщение о том, что в Латакии бушевал сильный ветер, когда российский Ан-26 заходил на посадку. Владельцы интернет-проекта в своем заявлении сослались на слова очевидцев, которые видели падение военного транспортника.

Свидетели произошедшего отмечают, что во время посадки воздушное судно вело себя странно: сначала его мотало из одной стороны в другую, а затем оно и вовсе накренилось и начало садиться практически боком.

Никакой другой информации о случившемся нет. Минобороны РФ пока что придерживается версии о технических неполадках.

Напомним, что вчера в три часа дня по московскому времени, в полукилометре от посадочной полосы базы Хмеймим рухнул Ан-26, являющийся частью ВКС РФ.

Также источник опубликовал видео в телеграм-канале, которые были сняты из кабины самолета во время перелета из Алеппо в Хмеймим