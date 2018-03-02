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В ФОКУСЕ

ВКС РФ за неделю перехватили пять иностранных самолетов

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категория: В ФОКУСЕ

За последние 7 дней возле российских границ разведывательные миссии совершили свыше 20 иностранных самолетов. Пилоты ВКС РФ осуществили 5 вылетов для перехвата зарубежных летательных аппаратов. Данная информация была опубликована агентством «Красная звезда».

Согласно представленным данным российские истребители перехватили сразу несколько воздушных разведчиков, принадлежащих другим странам и ведших разведку у границ Российской Федерации. Наши летчики поддерживались системами противовоздушной обороны.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что воздушное пространство страны нарушено не было.

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