ВКС РФ за неделю перехватили пять иностранных самолетов

За последние 7 дней возле российских границ разведывательные миссии совершили свыше 20 иностранных самолетов. Пилоты ВКС РФ осуществили 5 вылетов для перехвата зарубежных летательных аппаратов. Данная информация была опубликована агентством «Красная звезда».

Согласно представленным данным российские истребители перехватили сразу несколько воздушных разведчиков, принадлежащих другим странам и ведших разведку у границ Российской Федерации. Наши летчики поддерживались системами противовоздушной обороны.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что воздушное пространство страны нарушено не было.