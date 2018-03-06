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В ФОКУСЕ

В Средиземное море вошел большой российский десантный корабль «Орск»

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категория: В ФОКУСЕ

Редакция информационного издания «Интерфакс», сославшись на веб-ресурсы, которые публикуют снимки прохождения кораблей через Босфор, сообщила о том, что в Средиземное море вошло десантное судно ВМФ РФ. Журналисты добавили, что корабль «Орск» направляется в Тартус (Сирия).

По словам специалистов, судно сильно нагружено – это можно увидеть по его осадке. К тому же на его верхней палубе расположены грузовые автомобили КамАз и ЗИЛ-131. В настоящее время неизвестно, с какой целью направляется «Орск» в Сирию.

Добавим, что в прошлом году Советом федерации было ратифицировано соглашение с сирийскими войсками, направленное на расширение российского присутствия в портовом городке Тартус. Его срок действия составляет почти полвека.

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