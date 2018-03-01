В Москве горит судно в Южном порту

По сообщениям многочисленных очевидцев, в московском Южном речном порту горит трёхпалубное судно. Предположительно, это прогулочный катер, который ежедневно курсирует по Москве-реке.

По предварительной информации, горит не менее двух палуб. Общая площадь возгорания превышает 500 кв. метров. Сообщается, что на катере не было людей, но пока эта информация не подтверждена. Известно, что на месте пожара уже работает пожарный катер.

В столичной пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пожару присвоен второй ранг сложности из возможных пяти. Пожарные сейчас пытаются не только потушить пожар, но и пресечь возгорание построек на берегу.