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КОСМОС

Уфолог снял на видео плазменный шар с загадочными существами внутри

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категория: КОСМОС

Исследователь внеземных цивилизаций смог снять уникальное видео, воспользовавшись телескопом Celestron 130. Дело в том, что он записал на камеру полет загадочного плазменного шара, внутри которого находились пришельцы.

В Сети данное видео было подписано как «эффект червоточины». Уфолог считает, что ему удалось запечатлеть уникальную технологию перемещения инопланетян. Некоторые пользователи в шутку причислили объект к инопланетной службе доставки и попросили дать им адресок транспортной компании.

Шутки шутками, однако, скептики так и не смогли объяснить, чем именно является данный плазменный шар. Специалисты уже принялись за изучение видео, чтобы проверить его подлинность.

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