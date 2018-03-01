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КОСМОС

Ученые сообщили, что электромобиль Маска может уничтожить жизнь на Марсе

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категория: КОСМОС

Американские исследователи заявили, что если электрический родстер Tesla, который в начале прошлого месяца был запущен SpaceX в космос, упадет на Марс, то он занесет на него бактерии с Земли. Эти микроорганизмы несут в себе серьезную угрозу местным формам жизни.

NASA осознает, какую опасность могут представлять земные бактерии для других космических объектов, а потому все аппараты, которые отсылаются на Марс или Луну в обязательном порядке проходят тщательную обработку. Однако автомобиль Илона Маска не прошел подобной подготовки.

По словам ученых, хоть космос и имеет крайне недружелюбные условия для микроорганизмов, однако некоторые из них вполне могут выжить в них, впав в спячку и дождавшись момента, когда они окажутся в более подходящем для размножения месте. Впрочем, паниковать пока рано, так как вероятность падения автомобиля на Марс стремится к нулю.

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