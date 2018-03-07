Ученые по-новому расшифровали предсказания Нострадамуса, заявив о расколе Земли

В Сети был опубликован новый вариант расшифровки предсказаний, написанных известным ученым Нострадамусом. В нем опять прослеживается апокалиптический сценарий, заканчивающийся расколом Земли.

Новую версию опубликовал доктор наук Александр Лазарев. Он отметил, что в 2018 году начнется третья мировая война, а завершится она лишь через 60-70 лет. Местом начала конфликта окажется Франция.

Затем произойдет извержение вулкана Везувий, которое приведет к гибели 6 тысяч человек. На планету также упадет комета, которая частично расколет ее – Африка отделится от Евразии. Впрочем, последствия данного падения будут иметь краткосрочный эффект. Зато человечество заметно продвинется в медицине, а потому средняя продолжительность жизни на Земле составит 150 лет.