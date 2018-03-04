Современная стоматология шагнула далеко вперед

Взято с Pixabay

Так уж сложилось с советских времён, что стоматолог — злейший враг практически каждого человека. Образно, конечно же. Просто люди опасаются ходить к стоматологу, боясь боли. Именно неприятные ощущения при пломбировании, сверлении и вырывании зубов вызывают дикий ужас от одной только мысли, что нужно туда идти.

Но зловещие бормашины, пугавшие пациентов стоматологических кабинетов, уже давно остались в прошлом — им на смену пришло современное оборудование и новые обезболивающие (подробнее можно почитать здесь). Сегодня поход к стоматологу уже не принесёт неприятных ощущений и позволит вам улучшить собственное физическое здоровье, не портя при этом психологическое состояние.

Почему не стоит бояться ходить к стоматологу

На сегодняшний день существует целый ряд причин, по которым поход к стоматологу может превратиться в совершенно безопасное, безболезненное и даже интересное действие. Прежде всего, это новый уровень оснащения и квалификации стоматологов. К сожалению, это не касается ряда государственных стоматологических кабинетов, где до сих пор пользуются бормашинами советских времен.

Сейчас стоматологи проходят обучение в современных центрах с использованием передового оборудования. Зайдите в любую хорошую частую стоматологическую клинику и вы поймете, как далеко шагнул процесс.

Вы боитесь боли? Нынешние препараты избавят вас от неприятных ощущений. Думаете, что пломбы — это единственный способ лечить зубы? Вовсе нет. Сейчас есть множество новых методик, позволяющих спасать и восстанавливать даже самые поврежденные и запущенные случаи. Удаление зубов — единственный выход? Когда у человека начинает болеть зуб, он долго оттягивает поход к стоматологу, поскольку считает, что он сделает лишь одно — вырвет его. Не обязательно. Сегодня в стоматологии разработали новые методы лечения, позволяющие вернуть к жизни серьезно поврежденные зубы. Если кусочек откололся случайно, не торопитесь прощаться со всем зубом и приветствовать появление протеза.

Методика наращивания сделает ваши зубы еще лучше, чем были до этого, и никакого керамического или пластмассового зуба вы у себя в челюсти не увидите.Главное — не затягивать с посещением стоматолога, поскольку порой ситуация бывает настолько запущенной, что спасти зубы уже не удастся.