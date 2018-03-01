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В ФОКУСЕ

Собчак объяснила конфликт с Жириновским во время теледебатов

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категория: В ФОКУСЕ

Ксения Собчак, российская телеведущая и одна из кандидатов в президенты страны, решила прокомментировать свой недавний конфликт с Владимиром Жириновским, лидером ЛДПР, во время теледебатов. Напомним, что девушка облила своего оппонента водой из стакана.

По словам Собчак, она осталась под большим впечатлением от телевизионного эфира, в котором ей пришлось вступить в перепалку с Жириновским. Она добавила, что слегка опрыснула его холодной водицей для купирования приступа, так как «бедняга» слишком сильно разошелся в оскорблениях.

В конце своего сообщения, опубликованного в Instagram, девушка добавила, что на экранах телевизоров все это наверняка выглядело очень печально.

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