Собчак объяснила конфликт с Жириновским во время теледебатов

Ксения Собчак, российская телеведущая и одна из кандидатов в президенты страны, решила прокомментировать свой недавний конфликт с Владимиром Жириновским, лидером ЛДПР, во время теледебатов. Напомним, что девушка облила своего оппонента водой из стакана.

По словам Собчак, она осталась под большим впечатлением от телевизионного эфира, в котором ей пришлось вступить в перепалку с Жириновским. Она добавила, что слегка опрыснула его холодной водицей для купирования приступа, так как «бедняга» слишком сильно разошелся в оскорблениях.

В конце своего сообщения, опубликованного в Instagram, девушка добавила, что на экранах телевизоров все это наверняка выглядело очень печально.