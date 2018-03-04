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КОСМОС

Сервис Google Maps помог найти в Египте базу инопланетян

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категория: КОСМОС

Пользователям Интернета удалось совершенно случайно обнаружить на территории Египта инопланетную базу. Помог же им в этом онлайн-сервис Google Maps.

Необычные египетские постройки подписаны в сервисе как SecureTeam10. Их оригинальные формы привлекли внимание десятков путешественников. Уфологи уверены, что эти сооружения являются частью базы НЛО. Они также отметили, что под землей наверняка расположен ангар с множеством звездолетов.

Эти догадки подтверждаются целым рядом исследований. Дело в том, что тепловыми датчиками был обнаружен загадочный сигнал, исходящий прямиком из-под египетской земли. Охотники за НЛО продолжают осматривать местность, желая найти новые доказательства существования пришельцев.

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