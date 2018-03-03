Россия завершила испытание ядерной энергоустановки для ракет‍

В России прошли успешные испытания малогабаритной энергетической установки, которая будет применена для крылатых ракет неограниченной дальности и подводных океанских аппаратов, работающих в автономном режиме. Информацию об этом сообщил военно-дипломатический источник, знакомый с последними испытаниями, передает ТАСС. Отмечается, что в мире нет аналогов данной разработке.

«В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы» — сообщил источник.

Источник, сообщивший данную информацию, добавил, что Россия неоднократно отправляла странам Запада так называемые «сигналы» о том, что обезвредить российские разработки системами ПРО будет невозможно. Отмечается, что несколько лет назад произошла преднамеренная утечка информации о том, что в России разрабатываются автономные подводные аппараты.

Однако, как отмечает эксперт, Запад проигнорировал данное послание. Россия пыталась побудить Запад к переговорам по обеспечению всемирной безопасности, но сделать этого не удалось, так как европейские государства «уверовали в свою исключительность» и «технологическое лидерство».