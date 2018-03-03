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В ФОКУСЕ

Путин потребовал от США показать официальные документы по «российскому делу»

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категория: В ФОКУСЕ

Беседуя с журналистом из NBC News, Владимир Путин, российский президент затронул тему обвинения граждан РФ во вмешательство в выборы, которые прошли в США. Он отметил, что Штатам необходимо отправить официальный запрос.

По словам Путина, им сначала нужно просмотреть американские материалы и изучить всю информацию. Он отметил, что в России не могут преследовать людей, не нарушивших российских законов. Американские власти, по его мнению, должны отправить официальный запрос, а не распространять гневные лозунги через прессу.

В прошлом месяце США представили список россиян, которые обвиняются во вмешательстве в американские выборы. В нем также присутствует агентство по интернет-исследованиям, которое располагается в городе Санкт-Петербург.

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