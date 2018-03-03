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В ФОКУСЕ

Путин назвал причины для возможного использования ядерного оружия

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категория: В ФОКУСЕ

Во время беседы с журналистами Владимир Путин, лидер РФ, отметил, что Россия применит ядерные боеголовки по их назначению только в том случае, если противник первым использует атомное оружие или если стране будет угрожать уничтожение.

По словам российского президента, страна не станет сразу же использовать ядерные ракеты, если на нее нападут с применением стандартного вооружения. Она воспользуется ими лишь тогда, когда появится угроза исчезновения государства.

Напоминаем, что в минувший четверг Путин сообщил о том, что стартовали испытания новейшей ракетной установки, оснащенной ракетами «Сармат». Он также продемонстрировал презентацию крылатой ракеты, оснащенной ядерным двигателем.

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