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В ФОКУСЕ

Пентагон заявил о неспособности ПРО США противостоять Китаю и России

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категория: В ФОКУСЕ

Джон Руд, замглавы Министерства обороны США, в рамках своего недавнего выступления перед американскими сенаторами заявил, что на сегодняшний день противоракетная оборона страны не способна дать отпор ядерным ракетам КНР и РФ.

По словам Руда, в своем текущем состоянии американская система ПРО не обладает возможностью в полной мере устранить угрозу от китайского и российского ядерного арсенала.

Заместитель министра также отметил, что они были крайне «разочарованы» недавними сообщениями о том, что РФ занимается разработкой и внедрением новым типов вооружения. Пентагон обеспокоен данными новостями и изменениями в военной доктрине России.

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