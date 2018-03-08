Пентагон заявил о неспособности ПРО США противостоять Китаю и России

Джон Руд, замглавы Министерства обороны США, в рамках своего недавнего выступления перед американскими сенаторами заявил, что на сегодняшний день противоракетная оборона страны не способна дать отпор ядерным ракетам КНР и РФ.

По словам Руда, в своем текущем состоянии американская система ПРО не обладает возможностью в полной мере устранить угрозу от китайского и российского ядерного арсенала.

Заместитель министра также отметил, что они были крайне «разочарованы» недавними сообщениями о том, что РФ занимается разработкой и внедрением новым типов вооружения. Пентагон обеспокоен данными новостями и изменениями в военной доктрине России.